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أ ف ب: حركة طالبان "تدين" الاعتداءات التي وقعت في منطقة خاضعة "لمسؤولية الأميركيين"

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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