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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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بوريس جونسون: بريطانيا ستواصل عمليات الإجلاء على الرغم من هجوم كابول
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يعقوب رضا زادة عضو لجنة الامن والسياسية الخارجية في البرلمان الايراني
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أ ف ب: حركة طالبان "تدين" الاعتداءات التي وقعت في منطقة خاضعة "لمسؤولية الأميركيين"
افغانستان بوريس جونسون يدعو الى اجتماع ازمة اثر الانفجار في محيط مطار كابول
افغانستان عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج خارج مطار كابول
خير آبادي: الإدارة الأميركية هي التي تتحمل مسؤولية الأحداف في أفغانستان
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خير آبادي: الفوضى التي تشهدها أفغانستان إنما بسبب السياسات الأميركية في هذا البلد خلال العقدين الماضيين
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش
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