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افغانستان بوريس جونسون يدعو الى اجتماع ازمة اثر الانفجار في محيط مطار كابول

الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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