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تشاووش أوغلو يرد على تغريدة وداع ظريف + صورة

تشاووش أوغلو يرد على تغريدة وداع ظريف + صورة
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

رد وزير الخارجية التركي على تغريدة وزير الخارجية الإيرانية السابق محمدجواد ظريف معربا عن سروره فيها بالتعاون معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - إيران

وكان ظريف قد نشر أول أمس تغريدة كتب فيها: "بعد أربعة عقود من الدبلوماسية، انتقلت إلى التدريس والبحث بدوام كامل. سأستمر في متابعة وتعزيز التفاهم العالمي وتشجيع حوار "المحصلة الإيجابية" - على أساس التعاطف والاحترام المتبادل والمساواة. نتطلع إلى استمرار تبادل وجهات النظر."

ورد مولود تشاووش أوغلو على تغريدة ظريف قائلا: "الأخ العزيز جواد، كان من دواعي سروري التعاون معكم في القضايا ذات الاهتمام المشترك. بصفتك دبلوماسيا مفكرا وناجحا، ستظل مساهمتك في العلاقات بين إيران و تركيا في الذاكرة دائما."

وبادر وزير الخارجية التركي اليوم باتصال هاتفي هنأ فيه وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أميرعبداللهيان، حيث استعرض الوزيران في المكالمة، العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول سبل توسيع التعاون، وآخر التطورات في المنطقة.

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تشاووش أوغلو يرد على تغريدة وداع ظريف + صورة

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