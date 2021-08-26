السلطات العراقية تكشف تفاصيل جريمة قتل فتاة في الشارع ببغداد

العالم - العراق

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان، إنه "منذ اللحظة الأولى لوقوع حادثة مقتل الفتاة (نورزان) في العاصمة بغداد، تم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين من مكافحة اجرام بغداد للتوصل الى منفذي جريمة قتل الفتاة ومعرفة ملابسات هذا الحادث".

وأضاف معن أن "الجريمة نفذت من قبل ثلاثة أشخاص بآلة حادة سكين، حيث كانوا يرتدون غطاء رأس خلال تنفيذهم الجريمة، وكمعلومة أولية لا يوجد اي اعتداء جنسي على الفتاة كون الجريمة نفذت في الشارع، وبانتظار تقرير الطب العدلي".

وتابع انه "جرى تدوين اقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي، والتي هي والدة المجنى عليها".