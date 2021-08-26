شاهد بالفيديو.. انفجار ثان في مطار كابول

العالم - افغانستان

وكان انفجار اول قد وقع في وقت سابق اليوم الخميس في مطار كابول سقط خلاله 15 ضحية وعشرات الجرحى.

واعلن مسؤول في جماعة طالبان مقتل 15 شخصا بينهم اطفال وإصابة آخرين جراء انفجار عنيف في محيط مطار كابول.

الى ذلك اشارت مصادر اميركية الى ان الانفجار ناجم عن عملية انتحارية اعلنت وسائل اعلام اَفغانية اَن الانفجار نجم عن تفجير سيارة مفخخة في السياق نفسه نقلت وكالة رويترز عن مسؤولٍ أمريكي اَن 5 جنود من الجيش الأمريكي بين المصابين في الانفجار وفقا لمعلومات أولية.

وأفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار عند أبواب مطار العاصمة الأفغانية كابل، فيما افادت وكالة (رويترز)، ان سكرتيرا صحفيا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قال بان انفجارا وقع خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول.