لقاء سوري باكستاني لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

العالم - سوريا

وخلال اللقاء أشاد رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية السيد أسد قيصر بعمق العلاقات المتجذرة بين سوريا وباكستان و خاصةً بين البرلمان في كلا البلدين، منوهاً ببطولات الشعب والجيش السوري اللذان لم ينكسرا أمام الأزمات التي واجهتها سوريا، كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة لترتقي فيه لمستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدين.

من جانبه قدم القائم بالأعمال بالنيابة السفير مازن عبيد عرضاً شاملاً للتطورات الجارية في سوريا وسلط الضوء على التضحيات التي يقدمها الجيش السوري في مكافحة الإرهاب و بالنيابة عن كافة الدول وعن المعاناة التي يواجهها الشعب السوري الصامد نتيجة الإرهاب الإقتصادي بفعل العقوبات الإقتصادية و الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة و المفروضة على سوريا من قبل الغرب، و أشاد بدور الدول والشعوب الصديقة ومن بينها الجمهورية الإسلامية الباكستانية الداعمة لسوريا في عديد المجالات، داعياً باكستان للمشاركة في برامج إعادة الإعمار.