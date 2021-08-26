اليمن..استشهاد مواطن في قصف سعودي على مديرية منبه بصعدة

العالم-اليمن

وأوضح مصدر محلي أن الجيش السعودي استهدف منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى استشهاد أحد المواطنين.. مشيرا إلى أن اعتداءات الجيش السعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه خلال الـ6 الأيام الماضية أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن غارتين على مديرية الظاهر وغارتين على مديرية شدا، فيما تعرضت مديرية رازح لقصف مدفعي وصاروخي مكثف.

وأدان المصدر الجرائم اليومية للجيش السعودي بحق المواطنين في القرى الحدودية.. موضحا أن تلك الاعتداءات لن تسقط بالتقادم وسيدفع ثمنها المعتدون.