الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن..استشهاد مواطن في قصف سعودي على مديرية منبه بصعدة

اليمن..استشهاد مواطن في قصف سعودي على مديرية منبه بصعدة
الخميس ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن یمنی اليوم الخميس، في قصف مدفعي وصاروخي للجيش السعودي على مديرية منبه في محافظة صعدة.

العالم-اليمن

وأوضح مصدر محلي أن الجيش السعودي استهدف منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى استشهاد أحد المواطنين.. مشيرا إلى أن اعتداءات الجيش السعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه خلال الـ6 الأيام الماضية أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن غارتين على مديرية الظاهر وغارتين على مديرية شدا، فيما تعرضت مديرية رازح لقصف مدفعي وصاروخي مكثف.

وأدان المصدر الجرائم اليومية للجيش السعودي بحق المواطنين في القرى الحدودية.. موضحا أن تلك الاعتداءات لن تسقط بالتقادم وسيدفع ثمنها المعتدون.

روابط ذات صلة

تغريدات مأرب والمهرة وهلاك المقدشي تتصدر ترند اليمن

مسؤول يمني: بريطانيا شكلت خلايا استخباراتية بالمهرة

رئيسي يشيد بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان للعام السابع على التوالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انفجار كابول.. مقتل اكثر من 60 شخصا بينهم 4 جنود اميركيين

شاهد..وتيرة كورونا تستقر في افريقيا

بالفيديو.. شاهد ردود الفعل الأمريكية والبريطانية والفرنسية إزاء تفجيرا كابول

بالفيديو.. شاهد.. أهمية درعا البلد للدولة السورية

تشاهدون الليلة في بانوراما.. تشاهدون الليلة في بانوراما..

"الطعن بالسكين" يلاحق الاسرائيليين الى المغرب!