شاهد ردود الفعل الأمريكية والبريطانية والفرنسية إزاء تفجيرا كابول

العالم - خاص بالعالم

البيت الأبيض أعلن تأجيل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب الوضع في أفغانستان.



وقال مسؤول في البيت الأبيض ان بايدن يتابع عن كثب تطورات تفجيري كابل في اجتماع بالبيت الأبيض يضم كبار المسؤولين الأمنيين.

ودعا رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي لبذل جهد لتحقيق الاستقرار خارج مطار كابل لاستئناف الإجلاء.

وفيما ذكرت محطة فوكس نيوز الأمريكية أن ثلاثة من الجنود الأمريكيين على الأقل بين المصابين نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار كابول من المتوقع أن يرتفع وفقا لمعلومات أولية.

هيئة البث الإسرائيلية اعلنت أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل أبلغت بينيت هاتفيا إلغاء زيارتها التي كانت مقررة للكيان الصهويني بسبب الوضع الطارئ في أفغانستان والحاجة إلى استكمال إجلاء القوات الألمانية منها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن مواجهة ما وصفه بوضع بالغ التوتر والتدهور في أفغانستان.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن أعلن ماكرون أن سفير فرنسا في أفغانستان لن يبقى هناك لأسباب أمنية مشيرا الى ان قوات خاصة من بلاده موجودة في المطار.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعلن عقده اجتماع أزمة وزاري لمتابعة الوضع قي مطار كابول إثر الإنفجار الذي وقع قرب مطار كابول ولم تتحدث داونينغ ستريت عن توقف أو مواصلة الجيش البريطاني تنفيذ عمليات إجلاء في المطار.

من جانبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اعتبر أن قوات الحلف يجب أن تواصل إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من كابول رغم ما أسماه الهجوم الإرهابي المروع.



وأكد ستولنتبرغ بعد الانفجارين أن الأولوية تبقى إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى ما وصفه بر الأمان بأسرع ما يمكن.

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