شاهد.. أهمية درعا البلد للدولة السورية

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ساعات انتظار طويلة تمر على درعا في انتظار تنفيذ مشروع اتفاق بين اللجنة الامنية ولجنة تمثل اهالي درعا االبلد، اسابيع التفاوض الطويلة والتي افضت للتوصل لمشروع اتفاق، نقضه المسلحون، ما دفع الجيش السوري استقدام تعزيزات العسكرية لتأمين خاصرته في الجنوب السوري، وتقليص تهديد الكيان الاسرائيلي المستمر، وتأمين المنطقة بإخلائها من المسلّحين الَّذين يشكّلون تهديداً مستمراً لإعادة تنشيط حركة الحدود الأردنية السورية، وخصوصاً بعد الانفتاح الأردني المدروس دولياً مع سوريا، وعودة حركة التجارة عبره، ما يخلق فرصة لتنشيط الاقتصاد السوري شبه المتعثّر.



تملك درعا في الجنوب السوري أهمية سياسية واقتصادية للدولة السورية وتتمتع بوزن مهم في الحسابات الدولية الدقيقة وأبعاد سياسية معقدة بحكم الموقع الجغرافي الهام كونها نافذة حدودية على الأردن من الجنوب وتعد البوابة الجنوبية للعاصمة دمشق وعمقها الاستراتيجي.

الدولة السورية لا تواجه مجموعات مسلحة في درعا، بل تواجه مشاريع كبرى للدول الداعمة للارهاب، منها اقتطاع الجنوب السوري بالكامل، واعادة الاعتبار لمشروع الجدار الطيب، والذي يعتبر مشروعا استراتيجيا لكيان الاحتلال الاسرائيلي، وصبر الدولة السورية في المفاوضات مع المجموعات المسلحة، اطاح على الارض قواعد الاستفزاز من قبل المسلحين وتصريحات الدول المساندة لهم، وهي مازالت تفسح المجال امام الطريق الذي ستسلكه المجموعات المسلحة وقوافلها الى الشمال السوري.