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رد فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هجوم كابل

رد فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هجوم كابل
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن ما شهده مطار كابل يوم الخميس "مأساة ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها".

العالم-الامريكيتان

وأضاف ترامب حسب وكالة الصحافة الفرنسية، الذي سبق أن انتقد بشدة إدارة جو بايدن للأزمة في أفغانستان: "هذه المأساة ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها، ما يجعل حزننا أعمق وأصعب على الفهم"، مقدما التعازي لعائلات العسكريين الأمريكيين والمدنيين ضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

يأتي هذا فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابل في أفغانستان نفذه فرع لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلاحق المسؤولين عنه.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس، في أعقاب الهجوم على مطار كابل، إنه وجه البنتاغون بوضع خطط لملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن الهجوم، مضيفا أن "عليهم أن يعرفوا أننا لن نغفر ولن ننسى. ونحن سنلاحقكم وسنجعلكل تدفعون الثمن".

وتابع: "سنرد بالقوة والدقة في الوقت الذي سنحدده وفي المكان الذي سنحدده".

وأكد الرئيس الأمريكي أن عملية إجلاء الأمريكيين و"حلفائهم" من أفغانستان ستستمر، مشددا أيضا على تمسكه بقراره الانسحاب من أفغانستان.

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