الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نجل الحويني عن دكتوراه محمد رمضان: نكبة ثقافية وفكرية

نجل الحويني عن دكتوراه محمد رمضان: نكبة ثقافية وفكرية
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

هاجم الداعية المصري حاتم الحويني نجل الداعية الإسلامي أبو إسحاق الحويني الفنان المصري محمد رمضان، بعد إعلان الأخير حصوله على دكتوراه فخرية في التمثيل، ولقب سفير الشباب العربي.

وقال الحويني عبر "فيسبوك": "يبدو أن النكبات التي أحاطت بالشقيقة لبنان ليست فقط سياسية أو اقتصادية! بل للأسف ثقافيه وفـكرية كحال غالبية الدول العربية والإسلامية إلا من رحم الله!.. فالويل ثم الويل لأمة يقودها التافهون".

وأضاف: "لا يخفى على أحد أن من كتب في هذه الدكتوراه الفخرية محض كذب وزور!.. العجيب أن هذا الشخص لا يختلف عليه أحد في أنه ينشر البلطجة والعنف والفساد ويدمر الأخلاق في مجتمعاتنا عبر كل أعماله!.

واختتم قائلا: "صدق الذي لا ينطق عن الهوى نبينا حينما قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع.. واللكع هو الرديء اللئيم الذي لا يحمد قوله ولا فعله".

وكان محمد رمضان قد أعلن حصوله على لقب سفير الشباب العربي وتكريمه في بيروت، وقال إن هذه التكريمات تحفزه على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

كما شكر رمضان في منشور له وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

روابط ذات صلة

فنان مصري يغضب الكويتيين بنشره صورة تجمعه مع حفيدة صدام!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو .. تفجيرات مطار كابول.. تحذيرات من استمرار الهجمات ضد المطار

لافروف وأمير عبد اللهيان يبحثان الوضع في افغانستان

نشر قائمة "قيادات إخوانية" في ليبيا محظور دخولها تونس

وحدات الإرباك الليلي الفلسطيني تخير الاحتلال: فك حصار غزة أو الانفجار

العراق يعلن دخول طائرات 'بوينغ' متطورة للخدمة مطلع 2022

نجل الحويني عن دكتوراه محمد رمضان: نكبة ثقافية وفكرية