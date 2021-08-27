نجل الحويني عن دكتوراه محمد رمضان: نكبة ثقافية وفكرية

وقال الحويني عبر "فيسبوك": "يبدو أن النكبات التي أحاطت بالشقيقة لبنان ليست فقط سياسية أو اقتصادية! بل للأسف ثقافيه وفـكرية كحال غالبية الدول العربية والإسلامية إلا من رحم الله!.. فالويل ثم الويل لأمة يقودها التافهون".

وأضاف: "لا يخفى على أحد أن من كتب في هذه الدكتوراه الفخرية محض كذب وزور!.. العجيب أن هذا الشخص لا يختلف عليه أحد في أنه ينشر البلطجة والعنف والفساد ويدمر الأخلاق في مجتمعاتنا عبر كل أعماله!.

واختتم قائلا: "صدق الذي لا ينطق عن الهوى نبينا حينما قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع.. واللكع هو الرديء اللئيم الذي لا يحمد قوله ولا فعله".

وكان محمد رمضان قد أعلن حصوله على لقب سفير الشباب العربي وتكريمه في بيروت، وقال إن هذه التكريمات تحفزه على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

كما شكر رمضان في منشور له وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.