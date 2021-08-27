الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف وأمير عبد اللهيان يبحثان الوضع في افغانستان

لافروف وأمير عبد اللهيان يبحثان الوضع في افغانستان
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الروسي في اتصال هاتفي يوم الخميس، مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية والوضع في افغانستان وسائر القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

العالم - ايران

وأولى الوزيران الروسي والايراني أهمية خاصة للوضع في أفغانستان وشددا على اهمية الحوار السلمي بين القوى السياسية في هذا البلد، وأكدا على أن موسكو وطهران تلتزمان بمقاربات مماثلة، وتدعوان إلى حوار سلمي بين القوى السياسية الأفغانية وتشكيل حكومة أفغانية شاملة.
ودعا وزير الخارجية الروسي نظيره الإيراني إلى استئناف المفاوضات في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني بأسرع وقت ممكن. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

والى جانب حديثهما عن الوضع في افغانستان والعلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا هنأ لافروف امير عبداللهيان توليه حقيبة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكان لافروف قد وجه رسالة لأمير عبد اللهيان هنأه فيها بتوليه وزارة الخارجية الايرانية في الحكومة الجديدة.

روابط ذات صلة

وزراء خارجية روسيا والكويت واليمن يهنئون عبداللهيان 

سيرغي لافروف و رافائيل غروسي يبحثان الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو .. تفجيرات مطار كابول.. تحذيرات من استمرار الهجمات ضد المطار

لافروف وأمير عبد اللهيان يبحثان الوضع في افغانستان

نشر قائمة "قيادات إخوانية" في ليبيا محظور دخولها تونس

وحدات الإرباك الليلي الفلسطيني تخير الاحتلال: فك حصار غزة أو الانفجار

العراق يعلن دخول طائرات 'بوينغ' متطورة للخدمة مطلع 2022

نجل الحويني عن دكتوراه محمد رمضان: نكبة ثقافية وفكرية