لافروف وأمير عبد اللهيان يبحثان الوضع في افغانستان

العالم - ايران

وأولى الوزيران الروسي والايراني أهمية خاصة للوضع في أفغانستان وشددا على اهمية الحوار السلمي بين القوى السياسية في هذا البلد، وأكدا على أن موسكو وطهران تلتزمان بمقاربات مماثلة، وتدعوان إلى حوار سلمي بين القوى السياسية الأفغانية وتشكيل حكومة أفغانية شاملة.

ودعا وزير الخارجية الروسي نظيره الإيراني إلى استئناف المفاوضات في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني بأسرع وقت ممكن. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

والى جانب حديثهما عن الوضع في افغانستان والعلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا هنأ لافروف امير عبداللهيان توليه حقيبة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكان لافروف قد وجه رسالة لأمير عبد اللهيان هنأه فيها بتوليه وزارة الخارجية الايرانية في الحكومة الجديدة.