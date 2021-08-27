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تفجيرات مطار كابول.. تحذيرات من استمرار الهجمات ضد المطار

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأمريكي أنه لا توجد مؤشرات على حصول تواطؤ بين طالبان و"داعش" في الهجوم على مطار كابول وتعهد بأن الولايات المتحدة ستلاحق الجناة الذين نفذوا التفجيرين وجدد التزامه بسحب القوات الاميركية من أفغانستان نهاية الشهر الجاري.

العالم - افغانستان


بينما تستمر الولايات المتحدة في عمليات الإجلاء؛ تتوعد بالرد على هجوم مطار كابول الذي خلف عشرات الضحايا منهم جنود أميركيون.


وقال الرئيس الأميركي جو بايدن:" لن نسامح ولن ننسى. وسنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن". لقد أمرت قادتي أيضا بوضع خطط عملياتية لضرب أصول تنظيم الدولة الإسلامية وقيادته ومنشآته. سنرد بقوة ودقة في الوقت الذي يناسبنا والمكان الذي نختاره وفي اللحظة التي نختارها. لم يتمّ تزويدي بأيّ دليل على حصول تواطؤ بين طالبان وداعش".

وجدّد بايدن التزامه إنجاز انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في نهاية الشهر الجاري على الرّغم من الأصوات التي تطالبه، وبعضها من داخل حزبه، بالبقاء لما بعد هذه المهلة النهائية من أجل استكمال عمليات الإجلاء.

بدوره أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي؛ أن الولايات المتحدة ستواصل مهمتها لسحب قواتها وإجلاء مواطني الدول الأخرى ومن بينها أفغانستان عبر مطار كابل.


وقال ماكينزي:"الولايات المتحدة ترجح أن "داعش" سيواصل محاولته لمهاجمة القوات الأميركية في أفغانستان، نعتقد أنهم يريدون الاستمرار في هذه الهجمات. هناك خطر كبير للهجمات بسيارات مفخخة في كابل وتهديدات أخرى للمطار".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي؛ انه لا يوجد موعد نهائي لأي التزام بإجلاء أي أمريكي يريد الخروج من أفغانستان، حتى بعد الانسحاب العسكري.

وأدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي سبق وأن انتقد بشدة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أفغانستان؛ بدلوه في إطار التصريحات حول انفجارات المطار؛ معتبرا ان ما حدث مأساة ما كان ينبغي أبداً السماح بحدوثها.

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شاهد بالفيديو .. تفجيرات مطار كابول.. تحذيرات من استمرار الهجمات ضد المطار

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