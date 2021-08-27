ميليشيا 'قسد' تختطف عدداً من الشبان بمدينة الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أقامت حواجز بين أحياء مدينة الحسكة وعند مداخل المدينة وعلى الطرقات العامة واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى معسكراتها خدمة لأجندات المحتل الأمريكي والتوجه الانفصالي لدي الميليشيا.

ولفتت المصادر إلى حالة الاستياء التي تسود بين الأهالي نتيجة التضييق عليهم من خلال هذه الحواجز وعمليات التفتيش المستمرة واختطاف أبنائهم تحت ذرائع وحجج مختلفة.

وترتكب ميليشيا “قسد” اعتداءات ضد الأهالي وتختطف العشرات منهم بينهم شباب في أرياف دير الزور والرقة والحسكة وتقودهم إلى مقارها ومعسكراتها لزجهم في القتال بصفوفها.