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ميليشيا 'قسد' تختطف عدداً من الشبان بمدينة الحسكة

ميليشيا 'قسد' تختطف عدداً من الشبان بمدينة الحسكة
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية بحق الأهالي من سكان القرى والبلدات والمدن التي تحتلها ضمن مناطق الجزيرة السورية حيث أقدمت خلال الساعات الماضية على اختطاف عدد من الشبان من حيي النشوة وغويران لزجهم قسراً في صفوفها.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أقامت حواجز بين أحياء مدينة الحسكة وعند مداخل المدينة وعلى الطرقات العامة واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى معسكراتها خدمة لأجندات المحتل الأمريكي والتوجه الانفصالي لدي الميليشيا.

ولفتت المصادر إلى حالة الاستياء التي تسود بين الأهالي نتيجة التضييق عليهم من خلال هذه الحواجز وعمليات التفتيش المستمرة واختطاف أبنائهم تحت ذرائع وحجج مختلفة.

وترتكب ميليشيا “قسد” اعتداءات ضد الأهالي وتختطف العشرات منهم بينهم شباب في أرياف دير الزور والرقة والحسكة وتقودهم إلى مقارها ومعسكراتها لزجهم في القتال بصفوفها.

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