الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. من هي جماعة "داعش خراسان" التي تبنت تفجيرات مطار كابول؟

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

جماعة "داعش خراسان" التي تبنت تفجير مطار كابول شكلت منذ نشأتها في محافظة وزيرستان الباكستانية عام 2014 علامة فارقة بإعلانها أن مسرح عملياتها العسكرية ستكون الأراضي الأفغانية وصولا الى دول آسيا الوسطى. وتمكنت في السنوات الأخيرة من تشكيل خلايا نائمة في عدة دول.

العالم - افغانستان

كانت هذه اول صور الدعاية التي نشرها مسلحون من جماعة داعش الوهابية في افغانستان كان ظهورهم الاول في عام 2014 بمدينة وزيرستان الباكستانية بعد ان اجتمع عناصر من جماعة طالبان باكستان ومنشقون عن طالبان افغانستان واعلنوا ولائهم لأبي بكر البغدادي لتأسيس ولاية خراسان التي تمتد من باكستان الى دول آسيا الوسطى.

الحكومة الافغانية التي كانت منهكة في حرب مفتوحة مع عناصر طالبان انذاك رأت في هذا الظهور تهديداً جديداً لها لكن ذلك لم يمنع من تسجيل داعش خراسان على غرار بقية الجماعات الارهابية سجل حافل من العمليات الارهابية مستهدفين كل شيء لا يوضع في خانة المسلحين، 100 اعتداء ضد المدنيين والمصلين والمساجد والمدارس.

انتقدت هذه الجماعة اتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان واتهموا الاخيرة بالتراجع عن المبادئ في اشارة الى اعترافهم ببقية الاحزاب والقوى الافغانية.

منذ مدة يبحث هذا التنظيم عن الظهور مجدداً ووجد بالفوضى التي شهدها مطار كابول بعد اعلان الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من افغانستان فرصة مناسبة لاثبات وجوده بانه جزء من المعادلة القادمة في هذا البلد.

قبل ايام حذرت الولايات المتحدة من امكانية وقوع اعتداءات ارهابية في العاصمة الافغانية وقبلها رصدت روسيا انتقال عناصر داعش من سوريا والعراق وليبيا الى افغانستان فهل ستتمكن طالبان من احتواء داعش ام سنرى تبادل الادوار للاخوة الامس؟

روابط ذات صلة

تفجيرات مطار كابول.. تحذيرات من استمرار الهجمات ضد المطار

انفجار كابول.. مقتل اكثر من 60 شخصا بينهم 10 جنود اميركيين

شاهد ردود الفعل الأمريكية والبريطانية والفرنسية إزاء تفجيرا كابول

شاهد..عشرات القتلى والجرحى بانفجار مطار كابول

شاهد بالفيديو.. انفجار خارج مطار كابول وعدد الضحايا غير واضح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعمر79 سنة ..تخرج اكبر طالبة معمرة في جامعة تشرين بسورية

شاهد.. من هي جماعة "داعش خراسان" التي تبنت تفجيرات مطار كابول؟

شاهد بالفيديو .. تفجيرات مطار كابول.. تحذيرات من استمرار الهجمات ضد المطار

لافروف وأمير عبد اللهيان يبحثان الوضع في افغانستان

نشر قائمة "قيادات إخوانية" في ليبيا محظور دخولها تونس

وحدات الإرباك الليلي الفلسطيني تخير الاحتلال: فك حصار غزة أو الانفجار