شاهد.. من هي جماعة "داعش خراسان" التي تبنت تفجيرات مطار كابول؟

العالم - افغانستان

كانت هذه اول صور الدعاية التي نشرها مسلحون من جماعة داعش الوهابية في افغانستان كان ظهورهم الاول في عام 2014 بمدينة وزيرستان الباكستانية بعد ان اجتمع عناصر من جماعة طالبان باكستان ومنشقون عن طالبان افغانستان واعلنوا ولائهم لأبي بكر البغدادي لتأسيس ولاية خراسان التي تمتد من باكستان الى دول آسيا الوسطى.

الحكومة الافغانية التي كانت منهكة في حرب مفتوحة مع عناصر طالبان انذاك رأت في هذا الظهور تهديداً جديداً لها لكن ذلك لم يمنع من تسجيل داعش خراسان على غرار بقية الجماعات الارهابية سجل حافل من العمليات الارهابية مستهدفين كل شيء لا يوضع في خانة المسلحين، 100 اعتداء ضد المدنيين والمصلين والمساجد والمدارس.

انتقدت هذه الجماعة اتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان واتهموا الاخيرة بالتراجع عن المبادئ في اشارة الى اعترافهم ببقية الاحزاب والقوى الافغانية.

منذ مدة يبحث هذا التنظيم عن الظهور مجدداً ووجد بالفوضى التي شهدها مطار كابول بعد اعلان الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من افغانستان فرصة مناسبة لاثبات وجوده بانه جزء من المعادلة القادمة في هذا البلد.

قبل ايام حذرت الولايات المتحدة من امكانية وقوع اعتداءات ارهابية في العاصمة الافغانية وقبلها رصدت روسيا انتقال عناصر داعش من سوريا والعراق وليبيا الى افغانستان فهل ستتمكن طالبان من احتواء داعش ام سنرى تبادل الادوار للاخوة الامس؟