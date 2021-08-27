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دبلوماسي في الناتو: كل القوات الأجنبية تهدف إلى أجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

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