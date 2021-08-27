وزير الخارجية الايراني يشارك في مؤتمر بغداد

العالم - ايران

واشار سعيد خطيب في تصريح صحفي الى أن أمير عبد اللهيان سيرأس الوفد الايراني في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد غداً، مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحضور قيادات من 9 دول إقليميَّة وأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

وكشف وزير الثقافة والسياحة والآثار، المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس، عن حجم ومستوى الوفود المشاركة في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة».

وقال ناظم: «إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة هو مؤتمر قمة يجمع دول الجوار الإقليمي وكذلك دولاً أخرى».