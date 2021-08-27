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اتفاق سلام بين طالبان والتحالف الشمالي في ولاية بنجشير الأفغانية

اتفاق سلام بين طالبان والتحالف الشمالي في ولاية بنجشير الأفغانية
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة جيو في التلفزيون الباكستاني بأن ’’طالبان‘‘ وقوات ’’التحالف الشمالي‘‘ المعارض لها، توصلوا إلى اتفاق يتيح تفادي التصعيد العسكري في ولاية بنجشير في شمال أفغانستان.

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الطرفين بموجب الاتفاق الذي توصلا إليه أمس الخميس، تعهدا بعدم مهاجمة أحدهما الآخر.

وأشارت مصادر القناة إلى أن الاتفاق أبرم بعد لقاءات عقدت بين وفدين من طالبان والتحالف الشمالي خلال اليومين الأخيرين في مدينة شاريكار، مركز ولاية بروان الأفغانية.

ومن المتوقع، حسب القناة، أن يتم الإعلان رسميًا عن اتفاق السلام بين الطرفين أثناء مؤتمر صحفي سيعقده قادة طالبان والتحالف الشمالي.

وبنجشير هي آخر ولاية لا تخضع لسيطرة طالبان في أفغانستان، وتتواجد هناك مجموعة لا بأس بها من القوات تحت قيادة أحمد مسعود، نجل القائد الميداني الراحل أحمد شاه مسعود المعروف بـ ’’نجل بنجشير‘‘.

وأعرب كلا الطرفين في الأيام الأخيرة عن سعيهما للتوصل إلى حل سلمي لولاية بنجشير، على الرغم من استعداداتهما على الأرض للجوء إلى الخيار العسكري هناك.

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