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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز: ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في التفجيرين قرب مطار كابول الى 72 قتيلا
رويترز: ارتفاع حصيلة التفجيرين قرب مطار كابول الى 72 قتيلا
دبلوماسي في الناتو يقول إنه على طالبان التحقيق في شبكة تنظيم داعش الارهابي في كابول بعدما سمحوا لآلاف بمغادرة السجون بالأسابيع الأخيرة
دبلوماسي في الناتو: طالبان ستشدد الأمن وتضيف مزيدا من القوات لإدارة الحشود عند بوابات مطار كابول
دبلوماسي في الناتو: كل القوات الأجنبية تهدف إلى أجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس
دبلوماسي في حلف الأطلسي: كل القوات الأجنبية تهدف إلى أجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس
مصادر للعالم: سماع دوي انفجار ثالث شرق العاصمة الافغانية كابول
مسؤول أمريكي لرويترز: معلومات أولية تشير إلى أن 10 جنود أمريكيين على الأقل قتلوا في هجوم كابول
مصادر لقناة العالم: أكثر من 50 قتيلا و120 جريحا في انفجاري كابول
رويترز: مقتل 4 من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل في هجوم مطار كابول
رويترز: ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في التفجيرين قرب مطار كابول الى 72 قتيلا
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش
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