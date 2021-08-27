الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في التفجيرين قرب مطار كابول الى 72 قتيلا

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيارة مفاجئة للرئيس الايراني لمحافظة خوزستان

زورق حربي صهيوني يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

اتفاق سلام بين طالبان والتحالف الشمالي في ولاية بنجشير الأفغانية

ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين بتفجيري مطار كابل إلى 72

بايدن يرجئ لقاءه مع بينيت إلى الجمعة بعد هجوم كابول

ألمانيا تبيع للبحرين ودول عربية اخرى معدّاتٍ عسكريّة 