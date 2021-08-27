الحصار الامريكي يقتل اطفال اليمن

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الاول كشفت صحيفة "ذا سترينجر" الامريكية،خلال تقرير لها، الدور الامريكي في الحرب والحصار على اليمن الذي تسبب بمقتل مئات آلاف اطفال اليمن. وعلى الفور وصل وسم #امريكا تقتل اطفال اليمن الى الترند الاول في اليمن، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالدور الامريكي بهذه المجازر كما تم تداول فيلم عن الطفل ماهر الأباره المصاب بسرطان العيون والممنوع من السفر للخارج لتلقي العلاج.

في ملف هاشتاغ الثاني عقود من التوتر؛ أنهتها الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفتها بالأعمال الأعمال العدائية للمملكة؛ في خطوة جاءت بعد أقل من أسبوع من إعلانها إعادة النظر في صلاتها المتوترة مع جارتها الغربية. من جانبها أعربت المملكة المغربية عن أسفها لقرار الجزائر قطع العلاقات معها.. وقال بيان لوزارة الخارجية إن القرار غير مبرر تماما بيد أنه متوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة

في ملف هاشتاغ الثالث كشفت صحيفة عبرية، أن كيان الاحتلال يستعد لاستقبال أول طالبة جامعية إماراتية للدراسة في إحدى جامعاتها في شهر أكتوبر القادم. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” على موقعها الإلكتروني، إن سمية المهيري، ستصبح أول طالبة إماراتية في جامعة إسرائيلية، حيث من المقرر أن تستعد جامعة حيفا العبرية إلى استقبالها في شهر أكتوبر المقبل.

في ملف هاشتاغ الرابع شهيد آخر بعمر الزهور يسقط برصاص الاحتلال في فلسطين المحتلة ... عماد خالد حشاش أصيب برصاص الاحتلال أثناء وجوده على سطح منزله في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ونُقل إلى المستشفى ليتم الاعلان عن استشهاد..