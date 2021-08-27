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شاهد..دبلوماسي لبناني سابق: جذور السياسة الخارجية الايرانية لم ولن تتغير

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

اکد وزير الخارجية اللبناني الاسبق عدنان منصور ان الذين يعولون على تغيير او انحراف سياسة ايران الخارجية عن الخطوط العريضة التي رسمتها الثورة الاسلامية منذ 42 عاما مع مجیئ الحكومة الايرانية الجديدة هم مخطئون.

العالم - خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"ان السياسية الخارجية الايرانية ليست مرهونة بشخص او رئيس ما ان يتبدل الرئيس تتغير السياسة الخارجية الايرانية لان السياسة الخارجية الايرانية لها ثوابت وتستند على مفاهيم ومبادئ الثورة الاسلامية فيما يتعلق بالتعاطي مع دول الجوار والمنطقة والعالم الاسلامي ومع العالم ككل لذلك توجهات الثورة الاسلامية منذ البداية في الشكل العام لم تتغير وهي ثابتة موكداً ان السياسة الخارجية الايرانية تعبر عن روح الثورة الاسلامية."

واوضح منصور ان السياسة الخارجية الايرانية في ما يتعلق بالعدو الاسرائيلي وما يتعلق بمد يد العون والتعاون مع دول الجوار واقامة العلاقات الاخوية مع الاشقاء وفيما يتعلق بسياسيتها تجاه قوى الاستكبار لها سياسة خارجية مستقلة تمد يدها للجميع على مبدأ الند للند والتعاون البناء على التعاون المتبادل وكل هذه بقيت ثابتة في النهج السياسي الايراني على مدى 42 عاما ولن تتغيير".

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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