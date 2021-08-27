مصدر: مفاجأة في مستوى حضور الدول المشاركة في مؤتمر بغداد

العالم - العراق

وقال مصدر لموقع "ميدل ايست نيوز" أن "ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد سيرأس وفد بلاده في هذا المؤتمر وهو أول زيارة لمسؤول إماراتي بهذا المستوى إلى العراق".

وأضاف "كما سيحضر من قطر أمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني رئيسا للوفد القطري وهذه أيضا أول زيارة له إلى بغداد".

وعن تركيا كشفت المصادر أن رئيس وفدها سيكون وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو.

ويبدو عن إيران أيضا أنها ستحضر على مستوى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وأما السعودية فإنها لم تقرر بعد مستوى حضورها إلا أنه لا شك أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيشترك سيحضر في المؤتمر مع احتمال ارتفاع مستوى حضور الوفد السعودي.

وبحسب موقع "الفرات نيوز" أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم أمس أن إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر بغداد كونه يريد "إظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد والمساعدة في تخفيف التوترات”.

أما باقي دول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا) سوف تشترك على مستوى سفراءها في بغداد.

ولیلة يوم الأربعاء أعلن المتحدث باسم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة نزار الخيرالله، اكتمال جميع الإجراءات الأمنية والصحية واللوجستية لانعقاد مؤتمر قمة بغداد، المقرر انعقاده يوم السبت المقبل.