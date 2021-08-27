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شاهد.. استمرار تنفيذ اتفاق التسوية في محافظة درعا

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

خرجت الدفعة الثانية من المسلحين الرافضين لعملية التسوية في درعا البلد باتجاه الشمال السوري. و يبلغ عدد أفراد الدفعة، ثلاثة وخمسين إرهابيا مع عائلاتهم. يأتي هذا في ظل استمرار الدولة السورية بتجهيز كل ما يلزم لخروج المجموعات المسلحة في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات لتغليب الحل السلمي في درعا البلد.

العالم - مراسلون

تعود هذه الباصات مجددا إلى درعا البلد لتجد لنفسها طريقا يفضي إلى حل سلمي فضمن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مجددا خرجت اليوم الدفعة الثانية من المجموعات الإرهابية الرافضة للإتفاق والبالغ عددهم ثلاثة وخمسون إرهابي مع عائلاتهم باتجاه الشمال السوري وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق السلمي والذي سيليه العديد من البنود التي من شأنها إعادة الاستقرار لدرعا البلد.


أهالي محافظة درعا أكدوا أهمية إنجاز هذه الحلول السلمية مطالبين بضرورة الإسراع بتنفيذ باقي بنود الاتفاق من أجل عودتهم لمنازلهم.


رغم محاولات إفشال الحلول السلمية إلا أن الدولة السورية استطاعت بعزمها وإصرارها على الخوض بالحل السلمي وتحييد الأعمال العسكرية.

مع خروج الدفعة الثانية من الجماعات الارهابية الرافضة لاتفاق درعا البلد يبدوا ان بوادر الحل السلمي باتت تلوح مجدداً في الافق لحل هذا الملف بعيداً عن الحرب وخسائرها.

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