شاهد.. أفقهي يتحدث عن ثلاث ركائز تعتمد عليها إيران في سياستها الخارجية

العالم - خاص بالعالم

وقال افقهی في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: كل ما جاء فريق سواء من الاصوليين او الاصلاحيين وعلى مدى كل الحكومات التي استلمت سدة الحكم في ايران لم يغيروا في هذه الركائز وتعاملوا مع الدول الاخرى حسب مصالح ايران وسيادتها واستقلالها وامنها القومي".

وشدد افقهي على ان السيد رئيسي والسيد عبداللهيان ملزمان اولا بالالتزام بنواميس الثورة الاسلامية والركائز الثلاثة(العزة الحكمة المصلحة) وسيتحركون بشكل موسع وعلى هامش كبير ليمنح لهم تطبيق سياسية الجمهورية الاسلامية، موضحا ان الوزراة الخارجية الايرانية لا ترسم السياسات العامة والاطر الاسياسية لسياسية الجمهورية السلامية هي فقط تطبق ولكن هناك اجتهادات واقتراحات تطرح وتدرس وتقارب في مجلس الامن القومي الاعلى وعندما تحتاج الى استشارة سماحة قائد الثورة الاسلامية يذهب الملف الى سماحته مثل الملف النووي اوالحرب والصلح.

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