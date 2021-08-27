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بعد إطلاق النار على مركبتهم وانقلابها..

الاحتلال يعتقل 3 شبان جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل 3 شبان جنوب بيت لحم
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان بعد إطلاق النار على مركبتهم وانقلابها في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة قرب الشارع الالتفافي رقم 60، وطاردتها داخل بيت فجار، حيث انقلبت وأصيب من فيها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب وتقديم الإسعافات، قبل أن تعتقل ركاب السيارة، وهم: محمد زكي ديرية، ومحمد فواز ديرية، وإسماعيل محمد الشرباتي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، طفلا من قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الطفل يوسف محمد التميمي بعد مداهمة منزل ذويه في القرية.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في دير نظام، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

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