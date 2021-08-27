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العراق.. القانونية النيابية تحصي القوانين المرحلة الى الدورة التشريعية المقبلة

العراق.. القانونية النيابية تحصي القوانين المرحلة الى الدورة التشريعية المقبلة
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أحصت اللجنة القانونية النيابية في العراق، اليوم الجمعة، القوانين التي سيرحلها مجلس النواب إلى الدورة التشريعية المقبلة.

العالم - العراق

وقال عضو اللجنة صائب خدر ، إن “مجلس النواب لن يتمكن في ما تبقي من عمره النيابي من تشريع قوانين مهمة مثل قانون النزاهة والنفط والغاز“، مشيراً الى أن “هذه القوانين سترحل الى الدورة التشريعية القادمة في حال جرت الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل ، وأنه في حال تم تأجيل الانتخابات فيمكن أن تتم مناقشة بعض القوانين“ وفقا لـ "العهد نيوز".

وأضاف خدر، أن “هناك جملة من القوانين تم ترحيلها الى الدورة المقبلة ، ومنها قانون مجلس الوزراء وقانون مجلس الإعمار وقانون محاكمة عناصر عصابات داعش الإرهابية وسواها من القوانين“، مبيناً أن “قانون النزاهة وقانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي كانت مطروحة على اللجنة القانونية النيابية ،وكان من الممكن أن تتم مناقشتها ، إلّا أنه تم ترحليها الى مجلس النواب المقبل“.

ولفت الى أنه “في حال تم تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، فستتم مناقشة قانون مجلس الإعمار وقانون الخدمة المدنية وقانون مجلس الوزراء“، مؤكداً ” أهمية تشريع هذه القوانين بسبب حاجة الدولة لها“.

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