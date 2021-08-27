الرئيس رئيسي يفتتح مشروعا مائيا في خوزستان ويتفقد مستشفى وهور العظيم

العالم - ايران

وتأتي زيارة الرئيس رئيسي لمحافظة خوزستان (جنوب غرب) في اطار متابعته لحل مشاكل الاهالي في المحافظة وفي مقدمتها مشكلة المياه، والى جانب افتتاحه مشروع المياه في منطقة جفير، تفقد رئيسي احدى منشآت معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة أهواز وتفقد أيضا هور العظيم في المحافظة.

كما زار رئيسي مستشفى رازي في مدينة أهواز للوقوف على الخدمات الصحية للاهالي وخاصة الجهود التي تبذلها الحكومة في التصدي لجائحة كورونا.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان الحكومة ستولي اهتماما خاصا لمشاكل أهالي محافظة خوزستان، لاسيما في مجال مكافحة كورونا وستعمل على تجاوز الذروة الجارية في تفشي المرض بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: إن أولويتنا تتمثل بمعالجة تفشي كورونا والحكومة تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أهالي محافظة خوزستان في هذا الصدد.