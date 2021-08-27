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طهران تعلن استعدادها لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان

طهران تعلن استعدادها لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية مدير عام منطقة غرب آسيا بالوزارة، رسول موسوي، عن استعداد إيران لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان في طهران.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، علق موسوي على اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي أمس الخميس في طهران وقال: "اجتماع مهم للغاية في يوم العمل الأول لحسين أمير عبد اللهيان. خارطة طريق لمستقبل العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الثنائية والإقليمية".

وأضاف: "رحبت إيران بفكرة وزير الخارجية الباكستاني بخصوص اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان وأبدت استعدادها لعقده في طهران".

وكان عبد اللهيان وقريشي قد ناقشا في اجتماعهما يوم أمس سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع الراهن في أفغانستان.

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طهران تعلن استعدادها لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان

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