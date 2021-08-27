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موسكو: مفاوضات مع 7 دول لتوريد إس-400

موسكو: مفاوضات مع 7 دول لتوريد إس-400
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشفت شركة روس أبورون إكسبورت الروسية لبيع الأسلحة عن مفاوضات لتوريد أنظمة الدفاع الجوي إس-400 إلى 7 دول من آسيا وأفريقيا.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال المدير العام للشركة ألكسندر ميخييف: تناقش الشركة التفاصيل الفنية والمالية لتوريد أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى ’’إس-400 تريومف‘‘ مع سبعة شركاء استراتيجيين لروسيا في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.

هذا وأعلن ميخييف في وقت سابق أنه سيتم توقيع العقد الثاني لتزويد تركيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز ’’إس-400 تريومف‘‘ هذا العام.

وقال ميخييف للصحفيين: في المستقبل القريب، وهذا يعني هذا العام. نتوقع أن يتم توقيع عقد إس-400‘‘ الثاني لتركيا هذا العام.

وأفاد ميخييف بأن المؤسسة الروسية وقعت نحو 20 عقدًا بقيمة تزيد على 2 مليار يورو في منتدى ’’آرميا-2021‘‘.

وأشار ميخييف إلى أن وفد شركة ’’روس أبورون إكسبورت‘‘ أجرى لقاءات ومفاوضات مع ممثلين عن 35 دولة، 17 منها على مستوى وزراء الدفاع والنواب ورؤساء الأركان العامة ومستشاري رؤساء الدول.

ولحد الآن دخلت منظومة ’’إس-400‘‘ الخدمة ضمن القوات التركية والصينية، فيما يُنتظر أن تبدأ عملية تسليم هذه المنظومة إلى الهند في نهاية العام الجاري.

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