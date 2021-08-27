الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

حذرت الهيئة العامة للأرصاد المصرية من موجة حر ستشهدها معظم أنحاء الجمهورية، وقالت إن هذه الموجة من المتوقع أن تستمر لـ72 ساعة.

وقالت في منشور عبر موقع "فيسبوك: "تعاود درجات الحرارة ارتفاعها لتكون حول المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام"، لافتة إلى أنه "من المتوقع أن تسجل القاهرة 37 درجة بزيادة طفيفة عن الأيام الماضية".

وتوقعت أن تستمر هذه الموجة "لمدة ثلاثة أيام كما ترتفع نسبة الرطوبة مؤدية لمزيد من الاحساس بحرارة الجو خلال ساعات النهار، وتكون الشبورة المائية ليلا وخلال فترة الصباح الباكر خاصة القريبة من المسطحات المائية".

وفيما أوضحت الهيئة أن مزيدا من الإحساس بحرارة الجو تنتجه الرطوبة العالية، أكدت في منشور آخر أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ولفتت إلى أنه ومع هذا الطقس ستشهد بعض مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، مثل سانت كاترين وحلايب وشلاتين أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا وعلى فترات متقطعة.

روابط ذات صلة

الطقس في سوريا.. الحرارة أعلى من معدلاتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد الشعبي والقوات الامنية تشن عمليات تمشيط وتطهير لأيسر الشرقاط

تحالف تقوده روسيا يجري تدريبات عسكرية قريبًا

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة

موسكو: مفاوضات مع 7 دول لتوريد إس-400

السيد نصرالله يتحدث مساء اليوم الجمعة في الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني

وزير الصحة اللبنانية يعلن بدء انفراج أزمة الدواء