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مراسل العالم في افغانستان: فنلندا واسبانيا وايطاليا اعلنت انتهاء عمليات الاجلاء من مطار كابول

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

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