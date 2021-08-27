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شاهد.. قمة اقليمية ودولية ستعقد في بغداد غداً

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

يعقد في العاصمة العراقية بغداد غدا السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة عدد من قادة وممثلي دول إقليمية ودولية. ويرمي المؤتمر الى مناقشة التعاون في المجال الأمني والاقتصادي بالإضافة الى الاستقرار السياسي. واعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن وفدا برئاسة وزير الخارجية الجديد حسين امير عبداللهيان يتوجه الى العاصمة العراقية للمشاركة في المؤتمر.

العالم - العراق


في مؤتمر ربما الاول من نوعه من حيث اجندات الحوار وطبيعة المشاركين، يعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة على ارض العراق وليس خارجها بمشاركة قادة وممثلين عدد من الدول الاقليمية والدولية.

واستعدادا لاستضافة المؤتمر انتشرت القوات الامنية في مختلف الشوارع الرئيسية والمهمة في العاصمة بغداد لتأمين القمة التي يتفاوت فيها مستوى تمثيل الوفود الرسمية المشاركة، الا انه تأكد حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الاردني عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بالاضافة الى وفد ايراني برئاسة وزير الخارجية الجديد حسين امير عبداللهيان. كما تشارك السعودية بوفد على مستوى وزير الخارجية.

ومن بين اهداف المؤتمر المعلنة، كعناوين عامة، التعاون في المجال الأمني والاقتصادي والاستقرار السياسي، وهو ما يجعل منه فرصة لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، بحسب الرئيس العراقي برهم صالح.

من جهته شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عزمه على منع انخراط بلاده في التجاذبات الاقليمية والدولية، مشيرا الى هناك سلسلة من المشروعات الاستثمارية سيعلن عنها على ضوء المؤتمر، الذي يريد العراق منه ان يستعيد دوره الريادي في المنطقة والتقريب بين الفرقاء فيها.

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