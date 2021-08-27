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عرض مغري لرونالدو للتوقيع مع مانشستر سيتي

عرض مغري لرونالدو للتوقيع مع مانشستر سيتي
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أشارت تقارير إعلامية بريطانية الى أن نادي مانشستر سيتي، سيقوم في الساعات القليلة القادمة بإرسال عرض رسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي من أجل نجمه كريستيانو رونالدو.

العالم - رياضة

فبحسب ما نشرت صحيفة " الغارديان" البريطانية فإن النادي الإنجليزي سيقدم عرضا للنادي الإيطالي للحصول على نجمه البرتغالي.

وسيكون عقد رونالدو لمدة عامين على أن يقبض راتبا أسبوعيا يصل لـ250 ألف جنيه إسترليني.

وبدأت الشكوك تحيط بمستقبل رونالدو مع يوفنتوس منذ خروج الفريق من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وازداد الحديث عن رحيله عقب إعادة المدرب ماسيمليانو آليغري.

وانضم رونالدو ليوفنتوس من ريال مدريد، صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2022، لكن لا يبدو أنه سيكمل عقده مع الفريق.

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