شاهد.. الهدف من مؤتمر بغداد الذي سيعقد غداً؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم بيّن مراسلنا وجود هدفين رئيسيين حددتهما قمة بغداد في هذا المؤتمر الهدف الأول هو التعاون الأمني والسياسي والثاني هو التعاون والشراكة الإقتصادية، ويأتي على رأس التعاون الأمني موضوع مكافحة الإرهاب.

وأضاف مراسلنا ان النقاط المهمة في هذا المؤتمر بأنه يجمع دول الجوار العراقي ما عدا سوريا التي تعتبر الغائب الأكبر في هذه القمة حيث يجمع دول إيران تركيا والسعودية والكويت والاردن ودول مصر وفرنسا وقطر سوف يجتمعون مع بعضهم في طاولة مستديرة.

واكد مراسلنا أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على دراية بالملف العراقي وهو ضليع فيه، كما ن الوفود الى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لم تصل بعد".

يعقد في العاصمة العراقية بغداد غدا السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة عدد من قادة وممثلي دول إقليمية ودولية، ويرمي المؤتمر الى مناقشة التعاون في المجال الأمني والاقتصادي بالإضافة الى الاستقرار السياسي.



واعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن وفدا برئاسة وزير الخارجية الجديد حسين امير عبداللهيان يتوجه الى العاصمة العراقية للمشاركة في المؤتمر.

ومن بين اهداف المؤتمر المعلنة، كعناوين عامة، التعاون في المجال الأمني والاقتصادي والاستقرار السياسي، وهو ما يجعل منه فرصة لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، بحسب الرئيس العراقي برهم صالح.

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