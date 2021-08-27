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التحالف الأمريكي ينفذ إنزالا جويا ويختطف عددا من المدنيين بريف دير الزور

التحالف الأمريكي ينفذ إنزالا جويا ويختطف عددا من المدنيين بريف دير الزور
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

نفذ ما يسمى “التحالف الدولي” اللاشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي اختطف على إثرها عددا من المدنيين.

العالم-الامريكيتان

وذكرت مصادر محلية أن طائرات لـ “التحالف الدولي” نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي وقامت بمداهمة عدد من المنازل في البلدة واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحين من ميليشيا “قسد” انتشروا في محيط البلدة تزامنا مع مداهمات التحالف الأمريكي.

ونفذت قوات التحالف الأمريكي الأحد الفائت إنزالاً جوياً في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد أسبوع من تنفيذها عملية إنزال مماثلة عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطاف مدني واقتياده إلى جهة مجهولة بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل.

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