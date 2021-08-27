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شاهد.. مراسل العالم يكشف اجواء الشارع الافغاني بعد الهجمات الارهابية

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في أفغانستان أن الشارع الأفغاني يتسأل عن امكانية وجود تنظيم داعش الارهابي في البلاد والعوامل التي ساعدت في ظهورها وهل تستطيع طالبان ان تواجه تنظيم داعش ام لا؟

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل قناة العالم الزميل مجتبى محمد يونس بأن دول فنلندا واسبانيا وايطاليا اعلنت انتهاء عمليات اجلاء جنودها والمتقاعدين معهم في مطار كابول في ظل استمرار التهديد الارهابي الذي تشكله تنظيم داعش الارهابي بعد الهجمات التي شهدها مطار كابول يوم امس.

وأكد مراسل العالم على استمرار عملية الاجلاء في المطار حيث تقول تركيا بأن طالبان عرضت عليها تسليم مطار كابول وهذا الموضوع قيد الدراسة في تركيا خلال اللقاء الذي جمع وفد طالبان مع الوفد التركي في السفارة التركية.

وقال مراسل العالم أن شوارع العاصمة كابول شبه خالية بعد الهجوم على المطار حيث ينتظر الشارع فتح المصارف التي لا تزال مغلقة بدون وجود معلومات عن اعلان فتحها في المستقبل.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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شاهد.. مراسل العالم يكشف اجواء الشارع الافغاني بعد الهجمات الارهابية

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