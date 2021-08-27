شاهد.. تسارع وتيرة عمليات إجلاء القوات الأجنبية من أفغانستان

العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي اكد ان عمليات الاجلاء في كابل ستتواصل لاجلاء اكبر عدد ممكن من الاشخاص حتى نهاية المهمة كاشفا عن وجود 150مواطنا اميركيا اضافة الى 1800 موظف افغاني في السفارة الاميركية يتعين نقلهم إلى مطار كابل وإجلاؤهم من البلاد.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن عملية الإجلاء التي تقوم بها بلاده في أفغانستان ستنتهي خلال بضع ساعات معربا عن اسفه الشديد لعدم تمكن بلاده من إجلاء الجميع خلال هذه العملية.



وأكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني:"أريد أن أؤكد أن التهديد بشن هجوم إرهابي هو أحد القيود التي كنا نعمل في ظلها في عملية الاجلاء الكبيرة التي كانت جارية ، سنواصل تلك العملية التي شارفت على النهاية بأقصى سرعة والمملكة المتحدة ستركز الان على إخراج ما تبقى من الأشخاص من افغانستان....نامل من طالبان بالسماح للاخرين بالمغادرة بعد تاريخ الانسحاب نهاية الشهر الجاري.



المانيا اكدت انتهاء مهمة الاجلاء العسكرية، وقالت أنغريت كرامب-كارينباور وزيرة الدفاع الألمانية:"ان جميع الجنود الالمان واعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفيدرالية تم نقلهم جوا من كابول، وحتى بعد انتهاء مهمة الإجلاء العسكرية، سنبقى مسؤولين عن الاشخاص العالقين في افغانستان لأن تمديد المهمة في كابول غير ممكنة بسبب الوضع الأمني وقرار طالبان بعدم السماح بتمديدها

وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون قال إن جميع أفراد جيش بلاده غادروا أفغانستان قبل الهجوم.



واعتبر سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي:"خلال هذه الأيام التسعة نجحنا في إجلاء اكثر من اربعة الاف شخص من أحد أخطر الأماكن على وجه الأرض.لقد تمكنا من ضمان مغادرة بقية الموظفين الأستراليين على مدار الليلة الماضية قبل وقت ليس ببعيد من الأحداث الرهيبة التي وقعت الليلة الماضية".



الحكومة الإسبانية اعلنت انتهاء عملية للإجلاء من أفغانستان ومن المتوقع أن يهبط اخر من تم إجلاؤهم في قاعدة عسكرية بالقرب من مدريد .

وقالت الحكومة في بيان إن طائرتين عسكريتين تقلان اسبانيين من كابول وصلت الى دبي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...