العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار الصحاف الى انه كان العراق في عام 2014 يمثل تحديا بمواجهة داعش وكانت الدبلوماسية العراقية والسياسة الخارجية تنتهج مسارا لمواجهة هذا التحدي الإرهابي الذي انعكس على المنطقة والعالم.

وأضاف الصحاف انه في شهر آب من عام 2021 الحالي يتم الانتقال الى سياق مغاير تماما بالنسبة للعراق، كفرصة للاستثمار والتعاون والشراكة على أساس العراق الدولة كامل السيادة ومتعدد المصالح ومتوازن ومستقر وآمن ومنفتح على جميع الأطراف.

واعتبر الصحاف: مؤتمر بغداد الذي سينطلق يوم غد السبت سيكون قاعدة للتعاون والشراكة مع دول المنطقة مضيفا ان مؤتمر بغداد سيناقش الاقتصاد والاستثمار ولن يبحث جوانب سياسية وأمنية.

ويعقد في العاصمة العراقية بغداد غدا السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة عدد من قادة وممثلي دول إقليمية ودولية. ويرمي المؤتمر الى مناقشة التعاون في المجال الأمني والاقتصادي بالإضافة الى الاستقرار السياسي.

واعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن وفدا برئاسة وزير الخارجية الجديد حسين امير عبداللهيان يتوجه الى العاصمة العراقية للمشاركة في المؤتمر.

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