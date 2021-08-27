ماذا وراء زيارة طحنون بن زايد الى قطر؟

العالم - خاص بالعالم

وقالت الدوحة انه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر فيها.



زيارة طحنون الى الدوحة تعتبر خطوة نادرة من نوعها ومفاجئة، خصوصا في السنوات الاخيرة التي شهدت توترا كبيرا بين البلدين، بعد الازمة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة اخرى، ورغم المصالحة التي حصلت في الشهر الثالث من العام الجاري في قمة العلا بالسعودية، الا ان العلاقات بين قطر والامارات تحديدا بقيت ضبابية الى حد كبير.



هذه الزيارة جاءت بعد لقاء طحنون بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقرة، وجرى الحديث خلال الاجتماع عن زيادة الاستثمارات الاماراتية في تركيا.

ويشار الى ان العلاقات بين ابوظبي وانقرة قد توترت هي الاخرى ايضا، وتعقدت في عدة ملفات ابرزها، محاولة الانقلاب الفاشلة ضد اردوغان والتي وجهت بعض الاوساط التركية اصابع فيها الى الامارات بانها تقف خلفها، بالاضافة الى اسطفاف انقرة الى جانب الدولة في ظل خلافها مع جيرانها، وهي امور اثرت سلبا على الاقتصاد التركي.



مراقبون اكدوا ان الامارات تسعى رفقة السعودية والبحرين ومصر الى جانب تركيا وقطر، الى تخفيف حدة التوتر فيما بينها، بعد أعوام من العداء والخلاف في العديد من الملفات في المنطقة خوفا من تداعيات غير متوقعة قد تحدث، بالإضافة لتأثير هذا الخلاف بشكل مباشر على الاقتصاد والتبادلات التجارية فيما بينهم.

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