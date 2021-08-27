شاهد..اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين

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منذ عام واربعة شهور ينتظر اياد سمارة ان يسترد جثمان شقيقه الشهيد فادي سمارة والذي سقط برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الثلث الاول منالعام ٢٠٢٠.

الشهيد سمارة وهو اب لخمسة اطفال قتل بدم بارد بالقرب من رام الله وسرق الاحتلال جثمانه، والدة الشهيد غادرت الدنيا واملها كانان تدفنه في بلدته ابو قش الواقعة الى الشمال من رام الله، لكن القدر شاء ان تلحق بولدها الشهيد قبل ان يعود

السابع والعشرين من اب تحول في الاراضي الفلسطينية الى يوم وطني لاسترداد جثامين الشهداء الذين يحتجزهم الاحتلال سواء في ثلاجاته او فيما يسمى بمقابر الارقام.

منذ العام ٢٠١٥ يحتجز الاحتلال ٨١ شهيدا في ثلاجاته ويعتبرهم ورقة للمساومة في المستقبل هذا بالاضافة الى اكثر من 250 شهيدا فلسطينيا يحتجزون في مقابر الارقام، المؤسسات الحقوقية اتهمت الكيان الاسرائيلي اكثر من مره بقيامة بسرقة اعضاءبشرية من الشهداء الاسرى .

الاسرى الشهداء او الشهداء الاسرى مصطلح معلوم حصريا هنا في الاراضي الفلسطينية .

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