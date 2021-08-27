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الأمم المتحدة تتوقع أن يسلك أكثر من نصف مليون أفغاني طريق اللجوء خلال 2021

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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