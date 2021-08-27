الكرملين يندد بالهجوم الارهابي على مطار كابول

العالم - روسيا

وحسب تصريحات السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، فقد أدان الكرملين، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي على العاصمة الأفغانية كابول.

وقال بيسكوف: "ندين هذه الأعمال الإرهابية بأشد العبارات. الأنباء عن العدد الكبير جداً للقتلى محزنة جداً".

وردا على سؤال عن إمكانية نقل أعمال المسلحين إلى خارج أفغانستان قال: "لا أستطيع أن أخبركم، بالطبع الآن جميع الهيئات الخاصة تعمل ليلاً نهاراً، وتراقب الوضع في أفغانستان، وتقوم بتحليل التطورات، لكن بالتأكيد لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال".

وعن تقديم روسيا المساعدة للولايات المتحدة في العثور على منظمي الهجمات الإرهابية، قال بيسكوف: "لمساعدة جهة ما، يجب انتظار طلب المساعدة، لا أعلم ما إذا كانت هناك أي طلبات من الأميركيين في هذا الصدد".

وكان قد وقع انفجاران في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول يوم أمس الخميس، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عن تبني المسؤولية عن الهجمات.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول، إلى 110 أشخاص.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القيادة الأميركية المركزية، كينيث ماكنزي أن 12 عسكرياً أمريكياً قتلوا وجرح 15 آخرون، في انفجارين انتحاريين نفذهما تنظيم "داعش" الإرهابي، في محيط مطار كابول، كما تسبب الحادث بقتلى وجرحى في صفوف الأفغان، لم تعرف أعدادهم حتى الآن، ومن جانبها، أدانت حركة طالبان تنفيذ الانفجارين اللذين وقعا في منطقة، قالت، إنها خاضعة لإشراف الجيش الأميركي.

ومن جانبه، تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم أمس الخميس، بـ"مطاردة" منفذي هجوم كابول، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتبادل معلومات مع طالبان حول الهجمات الإرهابية التي قد يتم تحضيرها بما في ذلك ولاستهداف المطار، ومشدداً على أن عناصر الحركة "أحبطوا عددا من مثل هذه الهجمات".