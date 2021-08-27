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مسؤول باكستاني: الحدود الدولية الباكستانية الأفغانية تحت السيطرة

مسؤول باكستاني: الحدود الدولية الباكستانية الأفغانية تحت السيطرة
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال مدير العلاقات العامة بين الخدمات العسكرية اللواء بابر افتخار إن الوضع على الحدود الدولية الباكستانية الأفغانية طبيعي وتحت السيطرة.

العالم - باكستان

وفي مؤتمر صحفي عقده في روالبندي يوم الجمعة قال اللواء بابر :" لم تقع حادثة كبيرة لحد الآن لكننا اتخذنا أقصى الإجراءات ونقلنا قواتنا إلى الحدود للتعامل مع أي موقف" .

وأضاف أن باكستان تتخذ هذه الإجراءات كي لا تتمكن حركة طالبان باكستان من العمل ضد باكستان أو أي دولة أخرى كالصين مثلاً ، وذكر كذلك أن حركة طالبان الباكستانية ليس لديها قاعدة شعبية منظمة في باكستان وهذا هو السبب في لجوئهم في أفغانستان.

وأضاف أنه قبل سيطرة طالبان على كابول، تطور الوضع العسكري في الدولة التي مزقتها الحرب "بسرعة"، لذا فإن باكستان بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التي تحتاجها لحراسة الحدود الباكستانية الأفغانية ولضمان الأمن في البلاد .

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