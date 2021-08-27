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مجلس الامن يندد بالهجوم الدامي امام مطار كابول

مجلس الامن يندد بالهجوم الدامي امام مطار كابول
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

ندد مجلس الأمن اليوم الجمعة في بيان له بالهجوم الدامي أمام مطار كابول واصفا إياه بأنه "مقيت للغاية" لتعمده استهداف مدنيين وأفراد يساعدون في عمليات الإجلاء.

العالم - افغانستان

وقع التفجير المزدوج بينما كان آلاف الأفغان يحتشدون أمام بوابات المطار لمغادرة البلاد ضمن عمليات الإجلاء التي تنظمها العديد من دول العالم.
ووصف مجلس الأمن الدولي الهجوم بأنه "مقيت للغاية" لتعمده استهداف مدنيين وأفراد يساعدون في عمليات الإجلاء.
وبدأت الدول عمليات إجلاء دبلوماسييها ورعاياها والأفغان الذين عملوا معها منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس الجاري.
ومن المتوقع أن تنتهي عملية الإجلاء يوم 31 أغسطس الجاري، الموعد المحدد لانسحاب آخر جندي أميركي من أفغانستان.
وارتفعت حصيلة التفجير الدامي المزدوج، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي في محيط مطار كابول، إلى 110 قتيلاً، بينهم 13 جندياً أميركياً.

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مجلس الامن يندد بالهجوم الدامي امام مطار كابول