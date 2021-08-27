الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ترحيب أممي في ليبيا بتشكيل 'قوة مشتركة' وسط غياب المواقف الرسمية

ترحيب أممي في ليبيا بتشكيل 'قوة مشتركة' وسط غياب المواقف الرسمية
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

رحبت البعثة الأممية في ليبيا، يوم أمس الخميس، بإعلان "تشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس"، مشيدة بدور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تشكيل هذه القوة.

العالم - ليبيا

وأوضحت البعثة أن القوة تتألف "من الكتيبة 166 للحراسة والتأمين ولواء طارق بن زياد"، معتبرة أنها "خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة".

ونقلت البعثة عن رئيسها يان كوبيتش قوله: "أرحب بشدة بهذا الإنجاز الذي لن يضمن فقط أمن النهر الصناعي العظيم والتدفق المستمر لإمدادات المياه، بل يمهد الطريق أيضاً لاتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".

ورأى كوبيتش، وفقاً للبيان، أن الخطوة "تبعث برسالة قوية لليبيين والجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم والعمل معاً لبناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية".

روابط ذات صلة

وزيرة الخارجية الليبية تبذل الجهود لعقد مؤتمر دولي لاستقرار بلادها

نشر قائمة "قيادات إخوانية" في ليبيا محظور دخولها تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اميركا تغلق سجنا فدراليا في نيويورك

حريق ضخم في شمال شرق الصين

رئيس الوزراء المغربي: الملك مستعد لإقامة حوار من دون شروط مع الرئيس الجزائري

بالصور.. مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد

مجاهد: اعتقالات على خلفية تفجيرات مطار كابول

في الذكرى السنويّة الأولى لتوقيع اتفاق العار.. شوارع أبو ظبي تُضاء بفضل الجهود والاستثمارات الإسرائيليّة