ترحيب أممي في ليبيا بتشكيل 'قوة مشتركة' وسط غياب المواقف الرسمية

العالم - ليبيا

وأوضحت البعثة أن القوة تتألف "من الكتيبة 166 للحراسة والتأمين ولواء طارق بن زياد"، معتبرة أنها "خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة".

ونقلت البعثة عن رئيسها يان كوبيتش قوله: "أرحب بشدة بهذا الإنجاز الذي لن يضمن فقط أمن النهر الصناعي العظيم والتدفق المستمر لإمدادات المياه، بل يمهد الطريق أيضاً لاتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".

ورأى كوبيتش، وفقاً للبيان، أن الخطوة "تبعث برسالة قوية لليبيين والجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم والعمل معاً لبناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية".