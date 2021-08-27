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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الخارجية الإيطالي: آخر طائرة إجلاء إيطالية غادرت كابول حاملة مدنيين أفغانا إلى جانب دبلوماسيين إيطاليين ومسؤولين عسكريين
أحمد الصحاف: مؤتمر بغداد سيناقش الاقتصاد والاستثمار ولن يبحث جوانب سياسية وأمنية
أحمد الصحاف: مؤتمر بغداد الذي سينطلق يوم غد السبت سيكون قاعدة للتعاون والشراكة مع دول المنطقة
أحمد الصحاف: مؤتمر بغداد الذي سينطلق يوم غد السبت سيكون قاعدة للتعاون والشراكة مع دول المنطقة
العراق.. استعدادات لعقد مؤتمر"بغداد للتعاون والشراكة" يوم غد وإيران تشارك بوفد رفيعِ المستوى
وزير الخارجية القطري يهنئ نظيره الإيراني حصوله على ثقة البرلمان ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع على الصعيدين الاقليمي والدولي
مجلس الأمن يندد في بيان بالهجوم الدامي أمام مطار كابول واصفا إياه بأنه "مقيت للغاية" لتعمده استهداف مدنيين وأفراد يساعدون في عمليات الإجلاء
وزير خارجية العراق فؤاد حسين يهنئ نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان حصوله على ثقة البرلمان ويبحثان تعزيز العلاقات وتنفيذ التوافقات السابقة
السيد الصدر يؤكد تلقيه ورقة ميثاق اصلاحي موقعة من قادة سياسيين ويدعو إلى وقفة تحت قبة البرلمان العراقي لتطبيق بنودها
السيد مقتدى الصدر: اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات المقبلة بعزم لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال
أحمد الصحاف: مؤتمر بغداد الذي سينطلق يوم غد السبت سيكون قاعدة للتعاون والشراكة مع دول المنطقة
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.