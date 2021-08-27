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ايطاليا تنهي عمليات الاجلاء من أفغانستان

ايطاليا تنهي عمليات الاجلاء من أفغانستان
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة إن آخر طائرة إجلاء إيطالية غادرت كابول حاملة مدنيين أفغانا إلى جانب دبلوماسيين إيطاليين ومسؤولين عسكريين.

العالم - أوروبا

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع إن طائراتها نقلت جوا أكثر من 4800 أفغاني إلى خارج البلاد في إطار جهود إجلاء دولية بعد أن سيطرت طالبان بشكل غير متوقع على العاصمة كابل في وقت سابق من هذا الشهر.

فيما اعلن أعلن البيت الأبيض عن عدد الأشخاص الذين أجلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل بانه تجاوز عتبة الـ100 ألف شخص.

وتتواصل عمليات الإجلاء على الرغم من سلسلة التفجيرات التي دوت أمس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابول وأودت، حسب آخر المعطيات، بأرواح 110 أشخاص على الأقل، بينهم عشرات المدنيين الأفغان و13 جنديا أمريكيا.

وتخطط الولايات المتحدة لإنهاء عمليات الإجلاء من كابل بحلول الموعد المتفق عليه مع "طالبان"، أي 31 أغسطس الجاري.

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