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كم من الوقت تستطيع بقاء سلالة 'دلتا' على قيد الحياة في الماء؟

كم من الوقت تستطيع بقاء سلالة 'دلتا' على قيد الحياة في الماء؟
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الخبراء في مركز "فيكتور" الروسي للبيولوجيا المجهرية أن سلالة "دلتا" لفيروس كورونا تعيش في الماء لمدة 72 ساعة، شأنها شأن سلالات أخرى للفيروس.

العالم - صحة

وقد درس علماء الفيروسات في مركز "فيكتور" الروسي فترة يمكن أن تبقى سلالة "دلتا" لفيروس كورونا خلالها على قيد الحياة في الماء فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن السلالة تحتفظ بقدرتها على البقاء حتى 72 ساعة، ما يدل على أن قدرتها لا تختلف عن القدرة على البقاء والإعداد في الماء لدى سلالات أخرى من"كوفيد – 19".

وقال ناطق باسم المركز إن طرق البحث لدى أخصائيي المركز لم تختلف عن طرق استخدموها عند إجراء البحوث على سلالات أخرى للفيروس حين درسوا منذ عام واحد قابليتها للبقاء على قيد الحياة في عينات من الماء الخالي عن الكلور القابل للشرب والماء البحري في درجة الحرارة 4 درجات مئوية وذلك خلال ساعة واحدة و3 ساعات و24 ساعة و48 ساعة و72 ساعة.

واتضح أن عدوى فيروس كورونا تحتفظ بقدرته على البقاء في عينات ماء الشرب الخالي عن الكلور لمدة حتى 72 ساعة.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت مؤخرا لقاحا روسيا خامسا ضد "كوفيد – 19" وهو "أبي فاك كورونا – أن" قام بإعداده مركز "فيكتور" الروسي للبيولوجيا المجهرية. وتسمح نسخة جديدة من لقاح "ابي فاك كورونا" بإسراع وتسهيل عملية إنتاج اللقاح.

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