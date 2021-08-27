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اتحاد الشغل التونسي يدعو لإنهاء الحالة الاستثنائية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

اتحاد الشغل التونسي يدعو لإنهاء الحالة الاستثنائية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تونس سامي الطاهري، رفض الاتحاد العودة إلى مرحلة ما قبل 25 يوليو ودعا إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية.

العالم - تونس

وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن اتحاد الشغل يدعو إلى إنهاء الحالة الاستثنائية بالانتقال إلى وضع دائم يحفظ استقرار البلاد.

وأوضح الطاهري أن رؤية اتحاد الشغل ترتكز على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مصغرة.

وأشار إلى أن الخطوات المقبلة يجب أن تحدد إذا ماكان ثمة توجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة أم لا.

والثلاثاء، دعا اتحاد الشغل إلى تشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة في أسرع وقت.

وقال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي: “لا بد أن تكون هناك حكومة ويكون المسؤول الأول عن الحكومة رجل له بعد اقتصادي وكفاءة ومشهود له في فهم الواقع الاقتصادي وواقع المجتمع التّونسي واستحقاقاته”.

ورفضت عدة أحزاب تونسية قرارات سعيّد الاستثنائية واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها تصحيحا للمسار.

ويقول سعيد إن ما حدث ليس انقلابا وإنه اتخذ قراراته استنادا إلى الفصل 80 من الدستور بهدف إنقاذ الدولة التونسية.

وصدرت تلك القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

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